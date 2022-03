Cantante mascherato, Riccardo Fogli è il Pastore maremmano. "Tassa da pagare", Milly Carlucci travolta dai sospetti

12 marzo 2022 a

Sotto al Pastore maremmano c'era Riccardo Fogli. A Il cantante mascherato, su Rai1, nessuna sorpresa ma tante critiche a Milly Carlucci e agli autori dello show del venerdì sera. Quando il cantante si è tolto la maschera, nessuno tra i telespettatori che seguono e commentano il programma in diretta sui social sembra particolarmente stupito, anzi.

C'è chi parla di "tassa da pagare" per il fatto che a ogni edizione sia in gara un componente dei Pooh (l'anno scorso aveva vinto Red Canzian), ma in generale tanti fanno notare che l'identità di Fogli era già stata individuata fin dalla prima puntata. La sfida persa contro il Drago è servita dunque solo a ufficializzarla. E c'è già chi giura di aver capito chi si cela sotto la maschera del Drago: sarebbe il ballerino Simone Di Pasquale, volto noto di Ballando con le stelle. Scuderia Carlucci, insomma.

Non solo. A far storcere il naso ai telespettatori più attenti ed esigenti anche l'abitudine della padrona di casa Milly Carlucci di far salire sul palco come ospiti i concorrenti stessi, non più mascherati. Fornendo, di fatto, nuovi metri di paragone e indizi per risolvere il quiz. Fogli aveva duettato, proprio come Edoardo Vianello e Cristina D'Avena, rispettivamente il Pinguino e il Cavalluccio Marino. Insomma, il "riciclo" non è un segnale di grande salute per il Cantante mascherato e rende il gioco un po' troppo scontato.

