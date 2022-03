Cantante mascherato, "una buffonata". Vladimir Luxuria è il Pesce rosso? Un clamoroso sospetto su Mediaset

12 marzo 2022 a

Il Cantante Mascherato ancora nell'occhio del ciclone. Il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ha sollevato la polemica. Il motivo? Lo svelamento di Vladimir Luxuria sotto il Pesce rosso. La scoperta della maschera dell'ex deputata è arrivata dopo quella della Gallina (Fiordaliso), dell'Aquila (Alba Parietti), del cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), del Pinguino (Edoardo Vianello) e del Pastore Maremmano (Riccardo Fogli).

"Per reagire alla malinconia mi sono colorata - ha commentato la Luxuria una volta beccata -, mi sono rifugiata nella fantasia, ottimo strumento di sopravvivenza. Sono apparentemente vamp, apparentemente, ma con una grande intelligenza. Bisogna sfatare questo mito che le pescioline siano un po’ stupidotte, che boccheggino senza saper dire nulla. La pesciolina deve essere un po’ vanitosa, quella giusta vanità che ti porta ad avere amore per te stessa. La bellezza non si imprigiona, potrebbe essere bello vedere una pesciolina in una bolla di vetro che fluttua elegante, ma io ho sempre voluto uscire fuori e nuotare in un mare più vasto. Io ho rotto la mia bolla da tempo e sono libera. Nessun pesce dovrebbe essere costretto a vivere in uno spazio costruito per te".

Eppure l'eliminazione non ha convinto i telespettatori. Tutta colpa della tempistica: l'ex parlamentare sarà infatti opinionista al fianco di Nicola Savino ne L'Isola dei Famosi il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi pronto a partire il 21 marzo. "Il caso - si legge vuole - si legge su Twitter - che Vladimir Luxuria venga eliminata la settimana prima di partecipare all’Isola dei Famosi (a Milano)". E ancora: "Ma quindi, fatemi capire. Vladimir Luxuria è uscita da Il Cantante Mascherato perché gli impegni con l'Isola dei famosi sono qua dietro l'angolo?". Poi la stoccata finale: "Che buffonata, una grande presa in giro".

