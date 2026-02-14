Mediaset stappa con "Una nuova vita": la fiction vola oltre i 3 milioni

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Una nuova vita / Canale 5)

Predazzo e alcuni luoghi del Trentino Alto Adige fanno da scenario non solo alle Olimpiadi Invernali, ma anche alla serie tv Una nuova vita giunta mercoledì alla terza puntata in prima serata su Canale 5. E si è aggiudicata il prime time superando 3 milioni di spettatori e sfiorando il 20% di share.