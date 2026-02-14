Mediaset stappa con "Una nuova vita": la fiction vola oltre i 3 milioni

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Una nuova vita / Canale 5)
Predazzo e alcuni luoghi del Trentino Alto Adige fanno da scenario non solo alle Olimpiadi Invernali, ma anche alla serie tv Una nuova vita giunta mercoledì alla terza puntata in prima serata su Canale 5. E si è aggiudicata il prime time superando 3 milioni di spettatori e sfiorando il 20% di share.
Anna Valle veste i panni di Vittoria Greco, una donna che, dopo 8 anni di carcere per la morte del marito, torna nel suo paese per riconciliarsi col figlio e scoprire la verità sull’omicidio del coniuge Leonardo, trovando però l’opposizione di tutti, figlio compreso.
Nella vicenda s’instaurerà un ottimo rapporto invece con l’avvocato Marco, giunto lì per trovare sua figlia adottiva, probabilmente nata da Leonardo, marito di Vittoria. Una tematica calda visto che la campagna elettorale per il Referendum sulla Giustizia è in pieno corso: l’audience di questa fiction dimostra che la mala giustizia è un argomento molto sentito.