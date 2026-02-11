Jannik Sinner, colpaccio per Mediaset: Atp Finals, la rivoluzione

Le Atp Finals cambiano campo e cambiano anche tv. Il torneo di fine stagione, l’evento tennistico più ricco e seguito in Italia, è vicino a lasciare la Rai per approdare su Mediaset, che avrebbe presentato un’offerta molto consistente ad Atp Media, la società che detiene i diritti di trasmissione. Un passaggio che, se confermato, segnerebbe una svolta importante nel racconto televisivo del tennis italiano. Dopo l’arrivo in Italia nel 2021, reso possibile anche dal sostegno economico del governo, le Finals sono diventate uno degli appuntamenti sportivi più forti del palinsesto autunnale. La Rai ne ha beneficiato in termini di visibilità e ascolti, ma ora rischia di perdere un prodotto che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita costante, spinta dall’effetto Jannik Sinner e dalla nuova generazione azzurra.

L’interesse di Mediaset si inserisce in un momento favorevole per il tennis, che non è più considerato uno sport di nicchia. I numeri televisivi dell’edizione 2025 hanno dimostrato come le sfide più attese delle Finals siano ormai in grado di competere, in termini di share, anche con eventi calcistici tradizionalmente dominanti. Un segnale chiaro di come il pubblico italiano stia cambiando abitudini e gusti.