C'è posta per te, Salvatore gela tutti: "Vado, buona serata". Finale drammatico per la De Filippi

"Vado, buona serata". A C'è posta per te finale drammatico tra due fratelli, Salvatore e Maria, con Maria De Filippi pronta a tutto per farli riappacificare. I due, cresciuti in una casa famiglia con una infanzia difficile, erano molto legati. Poi l'uomo ha deciso di sparire letteralmente 5 anni fa, in polemica con la donna che continuava a tenere in piedi una relazione tossica con il suo ex, da cui ha avuto Lorenzo, un bimbo di 9 anni. Pur amando la sorella e il nipotino, Salvatore ha tagliato i ponti.

"Salvatore manchi tanto a me e a Lorenzo, quando ho perso te, ho perso tutto, la mia famiglia, il mio pilastro, la mia spalla, il mio migliore amico. Quando il padre di Lorenzo è tornato, non potevo dire a mio figlio di non frequentarlo, mi avrebbe portato rancore. Ora siamo soli io e Lorenzo. Non sai quante volte abbiamo pianto. Quando sei scomparso, Lorenzo mi chiedeva: 'Lo zio dov'è'. Sono venuta tante volte da te e ci hai mandato a quel paese. Adesso siamo qui perché spero che apri la busta e ricominciamo, come una famiglia. Ti vogliamo bene", l'appello di Cristina.

"Si lasciano, si prendono e poi ci vanno di mezzo sempre i bambini", è il commento di Salvatore, che si mostra durissimo. "Io non voglio fare pace con te, mentre con Lorenzo non ci sono problemi - ha poi aggiunto -. Sono 15 anni che non esco di casa – ha spiegato Salvatore -. Ho accudito prima mio padre e poi mia madre. Vivo per loro. Mio nipote? È bellissimo, il bambino più bello del mondo. Mi manca, ascoltava me e non sua madre. Tutti dicevano a Maria che non avrebbe mai potuto fare una famiglia con quell'uomo. La prende in giro da 20 anni".

Il fratello non vuole aprire la busta e riappacificarsi, e qui entra in scena la padrona di casa. "Perché ti viene da piangere? - chiede la De Filippi intravedendo la commozione di Salvatore - A te è venuto da piangere quando tua sorella ti ha chiesto un abbraccio. Lei è venuta fin qua, davanti a tutti a chiedere scusa, è pentita. Ti ha domandato scusa". L'uomo non vuole aprire la busta, Maria insiste: "La prendo come una sconfitta personale". Poi il colpo di scena, la De Filippi chiede alla regia di chiudere la busta. "Sei contento? Per cambiare si deve iniziare a fare una cosa diversa. Non dico di perdonare, ma aprire la busta sarebbe fare una cosa diversa. Tua sorella sta qua, a un metro e tu te ne vai? Ora la apro io e ti frego, basta che schiaccio. Dai, è qui che piange". Tutti tifano per il lieto fine, Salvatore si alza: "Vado, buona serata...". Quando ha già voltato le spalle, ci ripensa: "Dai apri". E scoppia il boato.

