Verissimo, Miriana Trevisan contro Biagio D'Anelli. La rivelazione che lascia la Toffanin di sasso: "Ma scherzi?"

Francesco Fredella 14 marzo 2022

a

a

Miriana Trevisan adesso si confessa. Racconta tutto senza peli sulla lingua, senza freni, dopo quasi sei mesi trascorsi nella casa del Gf vip. Amori, litigi, risate, paure. Tutto passa ai raggi X nel corso della lunga intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, che a un certo punto incredula la incalza: "Ma scherzi?".

E in questa occasione la Trevisan vuota il sacco su Biagio D’Anelli, l'ex concorrente che nella casa si sarebbe innamorato di lei. Ma il flirt è durato molto poco. “Faccio una premessa, questa è l’ultima volta che parlo di Biagio”, esordisce la Trevisan. “Non mi pento di nulla: mi ha fatto sorridere nella Casa, sono stata bene con lui. Non lo conoscevo affatto, ci sono stati molti avvertimenti, ma a me non interessava. Lui mi disse che dopo avermi conosciuta aveva cambiato idea su di me. Con lui mi divertivo e mi sono lasciata andare, era un’attrazione mentale non fisica”. Parole molto forti che scrivono la parola fine a tutta la faccenda. “Quando è rientrato la seconda volta, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Anche quando mi baciava, lo sentivo freddo. Poi, quando esco dalla Casa, lo cerco in studio e lo ringrazio per quello che ha fatto, ma anche lì l’ho sentito freddo. Finita la trasmissione, Biagio non c’è. Poi lo vedo nel container e mi dice: “Stai con la tua famiglia, ci sentiamo con calma”. Il giorno dopo vedo ovviamente tutti i miei familiari. Verso le 5/6 mi rilasso un attimo e lo voglio sentire. Intanto mi dicono che a Pomeriggio 5 lui ha detto che ci è rimasto male per non avermi sentito. Dopo un’ora lo sento ed è molto freddo, io volevo raccontargli tutto quello che mi era successo ma… Lui mi dice: “Non mi dici che vai a Milano?”. Io: “Volevo dirtelo ora”. Lui: “Va bene va bene, vado a lavorare”. Poi mette giù. Il giorno dopo lo vedo a Mattino 5 e dice le cose che sapete tutti”, racconta Miriana.

Miriana vuole mettere, definitivamente, la parola fine alla vicenda. “Per me, questa storia finisce qui”, racconta ancora. “Non voglio avere un uomo così vicino a me e a mio figlio. Un voltafaccia. Permettete che io voglio stare prima con la mia famiglia e poi chiamarlo con calma?". Poi arrivano le parole della Toffanin: “Ma stiamo scherzando?” La Trevisan risponde senza nascondere nulla: “E poi lo vedo dire cose assurde a Mattino 5. Da ora non ne parlo più. Mi sento tradita”. Nella sua vita ci sono il suo ex marito Pago (che definisce un fratello) e suo figlio. Stop.

