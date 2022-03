Amici, Carola fa notte brava? Alessandra Celentano la massacra: "Ti licenzierei", alta tensione

Francesco Fredella 15 marzo 2022 a

Il serale di Amici di Maria De Filippi è alla porte. Ma non mancano timori da parte degli allievi, chiamati alla sfida più importante in prima serata su Canale 5: solo uno di loro vincerà. Canto e ballo, innanzitutto, ma anche molto show. Non mancano neppure i fuoriprogramma come, ad esempio, Carola Puddu che è arrivata a lezione mezza assonnata e con difficoltà a concentrarsi. Alessandra Celentano è andata su tutte le furie.

“Tu hai un potenziale altissimo ma poi mi cadi su una buccia di banana. Mi girano forte, mi girano proprio. Diventi un rospetto. Io parlo così accorata perché mi dispiace”, ha detto. “Ti devi svegliare”. Insomma, la Celentano - severa più che mai - è una furia. La prof di Amici ha spiegato all'allieva che c'è poco tempo per mettersi in piedi e affrontare il serale nel migliore dei modi. “Ti avrei licenziata subito” ha aggiunto. Intanto, prima del serale di Amici 2022 arrivano i primi guanti di sfida: Anna Pettinelli contro Alex e LDA. Sembra una vera scelta molto forte della Pettinelli, agguerrita più che mai.

Non fa sconti, vuole vincere e secondo i rumors legati alle strategie gli allievi su cui punta la Pettinelli sono Crytical per fronteggiare Alex e Albe contro LDA. Il serale di Amici, uno dei programmi per assoluto più seguiti della televisione italiane, torna in tutto il suo splendore. Dopo un anno di scuola, tra mille difficoltà per i ragazzi chiamati ad una vera prova del nove del proprio talento, si arriva finalmente alla chiusura del cerchio.

