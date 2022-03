GfVip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: cos'è successo veramente dietro le quinte

Francesco Fredella 16 marzo 2022 a

a

a

Si sono voluti bene. Si sono rispettati, la loro amicizia però è finita dopo il GfVip 2021. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, vincitore di quell'edizione, e Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti e Franco Oppini). “L’amicizia con Tommy? I media hanno scritto tanto e molti chiacchierano – aveva dichiarato ad ottobre Oppini – Secondo me i legami quando sono veri sono anche recuperabili. E non dico che voglio recuperare, ma che se un rapporto è reale si può. A Tommaso ho voluto e voglio bene ancora adesso“.

"Venti secondi dopo e sarei morto". Terrore per Tommaso Zorzi, la tragedia sfiorata in strada

Però, secondo i ben informati, Francesco Oppini e Zorzi si sono rivisti dopo alcuni mesi ed hanno chiarito. Nell’ultima puntata del GF Vip Party, il figlio della Parietti rivela di aver incontrato Tommaso. “Chi sento del nostro GF Vip? ogni tanto sui social e Whatsapp parlo con Pierpaolo, ma non vedo mai Giulia però. Poi sento Giacomo Urtis, Zelletta, Enock, Elisabetta e Tommy. Lui l’ho rivisto recentemente, ma ovviamente non l’abbiamo fatto sapere. Se abbiamo fatto pace? Ragazzi non c’era da far pace in realtà, c’era solo da vedersi. Tra l’altro la cosa non l’abbiamo nemmeno raccontata, perché per quanto mi riguarda era una roba da tenere un po’ per i fatti nostri. Perché non tutto va raccontato e pubblicizzato. Ormai non potete fare gossip, è una cosa successa già. Anzi vi dico che Tommaso vuol comprare un altro gatto“.

Quelle (pesantissime) parole contro gli omosessuali di Francesco Oppini: rottura totale con Tommaso Zorzi, ora si capisce tutto



Con una sola frase chiude il cerchio e lascia tutti senza parole. Nessun tipo di polemica. Eppure qualche maretta tra loro c'è stata, visto che lo stesso Zorzi a Verissimo - subito dopo il Gf vip - disse: “Rimane un bel ricordo di quello che è stato. Posso dire che per me è stata una bellissima pagina di quel Grande Fratello Vip. Non rinnego nulla di quello che siamo stati. Però non abbiamo rapporti e nessuna quotidianità, non ci sentiamo da quest’estate". Acqua passata. Ora tutto torna alla normalità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.