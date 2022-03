La pupa e il secchione, rovinoso incidente in diretta: Barbara D'Urso nel panico: "Spostatevi, spostatevi!"

Francesco Fredella 16 marzo 2022 a

a

a

La Pupa e il secchione inizia con lo stile D'Urso: personaggi in studio che creano dinamiche - pseudo famosi - molti riciclati da altri programmi (da Live non è la d'Urso al Gf vip). La finale, però, lascia decisamente il segno con il botto. Ma andiamo per gradi. Dopo la fine del gioco finale, che decreta i concorrenti eliminati, avviene un incidente in diretta: uno dei secchioni cade a terra facendosi molto male. “Spostatevi, spostatevi…Ti sei fatto male? E’ scivolato…Abbiamo un colpo di scena…”, dice la d'Urso che interviene subito.

Il concorrente dice di avvertire un forte dolore alla schiena. Nulla di grave, per fortuna. “C’è dell’acqua a terra”, puntualizza la conduttrice che spiega com’è avvenuto l’incidente in diretta a "La pupa e il secchione show". Il secchione pare sia scivolato rovinosamente a causa dell'acqua presente a terra dopo il gioco finale delle docce. “C’è tanta acqua qua… La prossima volta diamo delle ciabatte ai concorrenti… Stasera va così… Non è un problema…”, continua la conduttrice intervenendo. Il secchione si rialza e la d'Urso tira in sospiro di sollievo. Poi parte il confronto tra Mirko Gancitano e Vera Miales poco prima.

Le novità del programma sono quelle molto simili ad altri programmi di Carmelita nazionale. “C’è una busta choc gold…In realtà nessuno verrà eliminato, ma chi ha perso il gioco finale dormirà nello sgabuzzo…”, dice la conduttrice. La sua busta choc gold - lo ricordiamo - è un must. Lo studio romano, invece, sembra lo stesso di Ciao Darwin con le due scalinate laterali e il pubblico da una parte e l'altra.

