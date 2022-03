Barbara D'Urso, parla l'ex Zangrillo: "Ci sono rimasto male, perché tra noi è finita dopo un anno"

Francesco Fredella 09 marzo 2022 a

Barbara d'Urso, si sa, non vuole parlare della propria vita sentimentale. Massimo rispetto per la privacy altrui, ci mancherebbe! Ma ora il suo presunto ex fidanzato, di cui si è spesso sentito parlare, sarebbe rimasto deluso dalla storia lampo con conduttrice. Che continua a mantenere il massimo riserbo su questa faccenda.

Recentemente, prima della nuova avventura televisiva con La Pupa e il secchione, Carmelita si è concessa in studio a Silvia Toffanin per un'intervista senza freni a Verissimo. Ed ha ammesso di essere single. Punto. Storia chiusa, verrebbe da dire. Ma il presunto ex fidanzato Francesco Zangrillo per la prima volta ha rotto il silenzio. Lui, broker assicurativo 48enne, ha parlato in una lunga intervista al settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini.

“Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male”, ha raccontato. Per adesso nessuna replica della conduttrice che, a quanto pare, avrebbe conosciuto i tre figli di Francesco (nati da un precedente matrimonio finito con un divorzio).

“Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”, ha continuato a raccontare l'uomo nel corso dell'intervista rilasciata a Chi.

Come mai è finita la loro storia d'amore? Non si conoscono le cause. Le malelingue ipotizzano che l'uomo - biondo e molto affascinante – si sia stancato di vivere nell’ombra in nome di quella privacy che da sempre la d'Urso difende. Ma queste sono solo supposizioni. Niente di più.



