Verissimo, Soleil Sorge cede? "Sarebbe meraviglioso", mistero a Mediaset, anche la Toffanin spiazzata

"Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo…": Soleil Sorge, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale 5, ha parlato in questi termini di una sua eventuale partecipazione come giurata a La Pupa e il Secchione, il programma che Barbara D'Urso condurrà prossimamente su Italia 1. Stando alle anticipazioni della puntata di Verissimo, che andrà in onda domenica 13 marzo, l'ex gieffina avrebbe parlato - tra le altre cose - anche del suo rapporto con Alex Belli nel GfVip: "Non sono innamorata. Ma non c’è stato niente di più vero all’interno della Casa di quello che abbiamo vissuto".

"Con Alex c’è stata solo una grande complicità - ha proseguito l'ex corteggiatrice di Uomini e donne -. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in un'altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone".

Commentando il "ti amo" detto da Belli quando erano ancora nella casa, Soleil ha detto: "In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio". Infine, parlando del suo fidanzato, un tale Carlo Domingo, la Sorge ha rivelato: "Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso".

