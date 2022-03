Michelle Hunziker, chi è Giovanni Angiolini: indiscrezioni pazzesche sulla nuova fiamma, la sua ex era... fuori il nome

16 marzo 2022 a

Chi è la presunta nuova fiamma di Michelle Hunziker? Gossip scatenato su Giovanni Angiolini, che il settimanale tedesco Bunte ha paparazzato mentre scambia un tenero bacio sulla bocca con la showgirl svizzera. Michelle ha la mascherina, Giovanni no. I due sono stati avvistati insieme in Sardegna e i ben informati sostengono che potrebbe essere lui il "sostituto" di Tomaso Trussardi, compagno della Hunziker per 11 anni. Una storia finita in maniera improvvisa (gli esperti non avevano particolari avvisagli in tal senso) ma non un fulmine a ciel sereno per i diretti interessati, visto che la relazione sarebbe entrata in crisi già ai tempi del primo lockdown, nel 2020.

Due mesi dopo l'annuncio concordato di Michelle e Tomaso, ecco comparire Angiolini, che qualcuno ricorderà concorrente del Grande Fratello (non Vip) edizione 14. Era l'ormai lontano 2015 e il bel Giovanni restò nella casa del reality di Canale 5 condotto allora da Alessia Marcuzzi per soli 22 giorni. Non abbastanza per conquistare il cuore dei telespettatori ed entrare nel mondo della tv, ma sufficienti a conquistare la bella Mary Falconieri, inquilina con cui era nato un flirt molto intenso.

I due erano andati addirittura a convivere, una volta finito il reality, e la loro storia è durata due anni. Non proprio un'avventura passeggera, dunque. D'altronde Giovannini non sembrava il classico "filibustiere" del piccolo schermo, uno dei tanti concorrenti di reality in cerca di gloria. Era già un apprezzato medico ortopedico e decise di uscire proprio per motivi di lavoro. Non a caso, dopo la sua esperienza televisiva, si era guadagnato il titolo di "medico più sexy d'Italia", anche grazie a qualche classica comparsata a Pomeriggio 5. Angiolini ha comunque coltivato ancora qualche ambizione televisiva, conducendo Buonasera Dottore su TV2000. E ora, forse, proverà a guarire la Hunziker dai dolori di un amore finito.

