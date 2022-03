Il Cantante Mascherato, Drago viene allo scoperto: "E' stata una tortura", chi c'era dietro

19 marzo 2022 a

Colpo di scena a Il Cantante Mascherato: il Drago, dopo aver perso lo spareggio con Lumaca, è stato costretto a rivelare la sua identità al pubblico del programma, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Chi è il personaggio misterioso? Si trattava del ballerino e coreografo Simone Di Pasquale. "Era una tortura… – ha confessato Simone dopo essersi tolto la maschera - per strada quando mi vedevano mi chiamavano… A Drago!!!".

Il ballerino poi ha ringraziato la conduttrice: "E’ stato molto emozionante, ringrazio Milly per l’esperienza troppo divertente. Ora torno con i miei ragazzi, continuo a fare il mio mestiere di coreografo dato che fino a ora ho fatto il doppio lavoro". Si sono rivelati corretti insomma i pronostici dei giudici Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa. E anche quelli del pubblico a casa, che sembrava aver indovinato fin da subito chi si nascondesse dietro la maschera del Drago.

Prima di esibirsi, tra l'altro, Drago aveva dato degli indizi sulla sua identità: "Prima di andare in scena devo essere sempre al meglio. Per il mio lavoro faccio girare la testa alle donne". E ancora: "Ho tanti figli acquisiti, amo i bambini. So cucinare molto bene, a casa mia faccio delle cene sempre ben riuscite".

