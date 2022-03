Amici, Lorella Cuccarini sul palco vestita così: scollatura monstre e mosse proibite, l'Italia impazzisce

20 marzo 2022 a

Al serale di Amici, in onda sabato 19 marzo su Canale 5, tiene banco Lorella Cuccarini. La professoressa del programma condotto da Maria De Filippi, infatti, si presenta con un outfit da urlo al seguitissimo appuntamento. E i social impazziscono per lei e per la sua bellezza.

Eccola sul palco insieme a Raimondo Todaro fasciata in una tuta nera attillatissima, che ne esalta le forme in un trionfo sexy. Dunque rigoroso tacco a spillo e una ampia scollatura che ha fatto sognare. Già, "la più amata dagli italiani", per parafrasare il celebre spot che la vedeva protagonista. Trucco marcato e capello biondissimo, Lorella Cuccarini ha davvero fatto breccia.

Dopo la puntata, su Instagram, Lorella ha pubblicato un sentito post di ringraziamento alla De Filippi: "Non sarò mai abbastanza grata a Maria per avermi spalancato le porte di Amici", ha premesso. E ancora: "Lavorare divertendoci è un privilegio che non do mai per scontato e prendere per mano la nuova generazione mi riempie il cuore. Poi, diciamocela tutta... avere Raimondo al mio fianco non è mica male!", ha concluso con un "piccante" riferimento a Todaro.

