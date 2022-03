Isola dei Famosi, Ilona Staller esordisce così: "Sono eccitata". Ilary Blasi di sasso, ormone fuori controllo

Francesco Fredella 22 marzo 2022 a

Ilona Staller, alias Cicciolina (con una carriera nel mondo hard che tutti conoscono) sbarca in Honduras all'Isola dei Famosi, il reality tornato in onda su Canale 5 ieri sera, lunedì 21 marzo. E non mancano le prime parole. Ilona Staller, però, non partecipa in coppia (unico concorrente). Arriva sull'isola e le sue parole lasciano tutti senza fiato. "Sono eccitata", dice. E Ilary Blasi rimane senza parole. Poi ride. Ride di gusto. Una risata mista ad un po' di imbarazzo. Nicola Savino, invece, commenta con una battuta forte e pungente.

Cicciolina, come molti ricorderanno il suo nome, nel video di presentazione si dice felice di sbarcare su L’Isola dei Famosi per vivere un’esperienza davvero intrigante. È sicuramente un personaggio di rottura, diverso. Ora, però, c'è una mission: deve trovare un compagno e potrebbe già aver messo gli occhi su qualcuno dei naufraghi. La vita di Ilona, però, non è scandita solo dai film a luci rosse (che l'hanno resa sicuramente celebre), ma anche dal salto in politica. Precisamente in Parlamento, dove venne eletta nelle fila del Partito radicale (fondato da Marco Pannella). Il suo arrivo a Montecitorio scatenò molti malumori.

All'Isola dei famosi, però, ci sono attori importanti riconosciuti nel panorama cinematografico italiano: Nicolas Vaporidis è uno di questi. Romano, famoso soprattutto per "Notte prima degli esami" di Fausto Brizzi. Anche lui dovrà mettersi a confronto con i problemi del reality: mancanza di cibo, zero confort, zero bagni, caldo, mosquitos e prove fisiche. Questo e tanto altro. L'isola dei famosi diventa un vero e proprio trampolino di lancio per molti personaggi che si rimettono in pista.



