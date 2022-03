La Pupa e il secchione, Soleil Sorge incontra la Selassiè dietro le quinte: mistero a Mediaset

Francesco Fredella 23 marzo 2022 a

E' tempo ancora di parlare di Gf vip, finito da una settimana per lasciare il testimone a L'isola dei famosi con Ilary Blasi. Adesso, però, Soleil Sorge (all'Isola dei famosi come opinionista) dice di essere rimasta delusa. E confessa tutto sul Gf vip. "Il gieffino più vero e il più falso...", racconta subito la Sorge. I suoi rapporti con Lulù Jessica e Clarissa sono tesi, complicati. Insomma, sempre alti e bassi che hanno reso quasi impossibile la convivenza nella casa più spiata d'Italia. Altro che "Chimica" artistica, volendo scomodare un motto di Alex Belli.

“Con questo GF Vip ho capito che non posso essere sempre compresa dagli altri. – racconta Soleil Sorge in un’intervista rilasciata a Chi – Però ho scoperto anche un mio lato divertente, ero la prima a fare festa e a coinvolgere tutti. Cosa penso delle tre principesse? Mi è piaciuta la fragilità di Lulù, si è aperta molto e fa tanta tenerezza anche il suo essere un po’ un fumetto. Jessica l’ho apprezzata davvero molto nella sua scoperta di se stessa, nell’iniziare finalmente ad apprezzarsi. E infatti poi ha anche vinto. Con me sono state carine, affettuose, dolci, poi però mi è dispiaciuto vedere che Clarissa non abbia speso belle parole nei miei confronti e nemmeno Jessica e Lulù. Credo invece di aver sempre dato qualcosa di buono a loro tre”. Cosa accadrà adesso che il reality è finito? La Sorge, intanto, a La Pupa e il secchione (con Barbara D'Urso su Italia 1) incontra a sorpresa una delle Selassiè. Chissa cosa si saranno dette dietro le quinte. Mistero.

