La Pupa e il secchione, Paola Caruso fuori per motivi di salute: "Pare che la polvere della moquette..."

Paola Caruso non c'è a La Pupa e il secchione. O meglio: non è in studio, ma appare in televisione in collegamento. Per lei, forse causa Covid, un allontanamento forzato. Insomma, la showgirl ha dovuto fare i conti con uno stop vero e proprio. Anche per Antonella Elia stessa situazione: collegamento da casa. Ma lo show va avanti. Sempre e comunque, senza sosta e senza impedimenti. Secondo alcuni, invece, ci sarebbe nell'aria un addio definitivo. Ma potrebbe non essere così, visto che la Caruso - da sempre protagonista dei programmi della d'Urso - avrebbe intenzione di tornare quanto prima in onda in studio. Qualcuno ben informato racconta che sarebbe a casa per un'allergia molto forte.

“Non puoi capire come sto rosicando, vorrei essere lì. Arrivo presto”, dice ancora una volta Paola Caruso a La pupa e il secchione. “Ti aspettiamo, mi manca una pupa”, replica Barbara d’Urso, che ha sempre scommesso sul talento e sulla simpatia dell'ex Bonas di Avanti un altro.

Cosa è successo a Paola Caruso? Secondo un insider sarebbe stata ricoverata a causa di un attacco di allergia. Poi arriva la conferma su Instagram proprio dalla diretta interessata. Adesso, si trovava in quarantena a Roma, in un albergo, prima di poter fare il suo ingresso ne La pupa e il secchione. Forse a causa della polvere della moquette si sarebbe scatenata una reazione allergica molto forte. La Bonas viene portata in ospedale in ambulanza per essere subito sottoposta alle terapie del caso. Il suo ritorno dovrebbe essere dietro l'angolo. Intanto, la d'Urso la saluta in collegamento.

