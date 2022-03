La Pupa e il secchione, mentre Vera Miales è nello show... "Le corna di Amedeo Goria", con chi l'hanno beccato a baciarsi

17 marzo 2022 a

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha svelato in diretta Tv la foto in cui Amedeo Goria ha baciato Stella e ha quindi tradito Vera Miales, la quale è al momento a La pupa e il secchione show. Successivamente è intervenuto il direttore del magazine Novella 2000, Roberto Alessi, il quale ha rivelato in anteprima di essere in possesso di altre foto in cui Amedeo Goria ha baciato Stella: “Lui ha un grande cuore…Lo sappiamo…”

I problemi per Amedeo Goria non sono però finiti qua. Biagio D’Anelli ha lanciato un altro scoop a Pomeriggio Cinque, asserendo che dopo la finale del Grande Fratello Vip pare che Amedeo Goria e Stella abbiano dormito insieme nella stessa camera d’albergo: “Nella stanza accanto a Delia Duran e Alex Belli, di notte, ho visto Amedeo Goria andare a dormire insieme a Stella…”, ha rivelato D'Anelli.

Biagio D’Anelli ha quindi rivelato che il problema reale di Vera Miales, la quale è stata attaccata da Maria Teresa Ruta, non sono tanto le foto del bacio tra Amedeo Goria e Stella, ma il fatto che giorni fa abbiano passato la notte insieme: “Questa è la vera notizia choc…”, ha confermato D'Anelli.

