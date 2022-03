Isola dei Famosi, Blind-choc: "Svegliarsi al mattino e drogarsi", Ilary Blasi sconvolta

29 marzo 2022 a

Un reality può essere anche terapeutico. E ne sa qualcosa Blind, uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il cantante nella nuova puntata racconta di aver passato un periodo molto difficile. "Non riuscivo ad andare avanti e a capire che persona ero”, racconta. “Mi ha salvato la musica e l’amore". Un racconto che lascia tutti senza fiato.

Blind, diventato famoso dopo la partecipazione a X-Factor, riflette sul suo passato dopo una tempesta tropicale che colpisce improvvisamente in naufraghi. "Sono stati dei giorni un po’ movimentati, mi sa che l’ho portata io", dice. "Vengo da un passato difficile, per me questo non è disagio anzi, è un divertimento, ho avuto problematiche in famiglia che ancora ad oggi mi porto dentro, lo schifo per me è svegliarsi la mattina e drogarsi, fin quando non ho conosciuto Greta, e mi ha detto se vuoi stare con me smetti, la musica mi ha accompagnato e spinto sempre, per portarmi su ed emergere, queste lacrime mi hanno dato sempre forza, ci convivo da sempre, ho imparato a crearmi una corazza, sotto c’è un ragazzo che ha sofferto e ancora si porta dietro le cicatrici".

Ilary Blasi, dopo queste parole, è profondamente toccata. Quasi interdetta. “Mi ha colpito molto la frase che hai detto voglio crearmi una famiglia che funziona non come la mia”, dice ancora. E Blind, a quel punto, risponde: “La famiglia non si sceglie però te la puoi creare e farti affiancare da quella persona, io lo sto facendo, voglio iniziare a convivere con quella serenità che non ho mai avuto, parlo solo con papà per delle problematiche che abbiamo avuto". Poi la conduttrice puntualizza: “Hai detto che a salvarti sono state la musica e la tua ragazza”. A qual punto il rapper scoppia a piangere, e confessa: “E’ stata la musica a salvarmi e l’amore, ho ritrovato me stesso”.

Il rapper non dimentica di elogiare la sua fidanzata, Greta che racconta in diretta: “In lui ho visto proprio la purezza”. A quel punto la Blasi lo interroga: “E’ stato difficile aprirti con la tua fidanzata e cercare di riportarti sulla retta via?” Lui risponde: “Al suo 18esimo è scattato subito l’amore, e mi ha detto se vuoi stare con me devi dedicarti a te stesso, mi ha fatto aprire gli occhi”. E lei sottolinea: “Al mio 18esimo ci siamo rincontrati, ho visto che soffriva, è stato difficile inizialmente, in lui ho visto proprio la purezza, una persona vera”. Una storia d'amore e sofferenze.

