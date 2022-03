Isola dei famosi, "Patrizia Bonetti in infermeria": Ilary Blasi ferma la diretta, alla prova del fuoco...

Francesco Fredella 29 marzo 2022 a

Ilary Blasi si collega con la Playa Sgamada, l'obiettivo è parlare con alcuni dei concorrenti. E arriva, subito, un bel fuoriprogramma con un annuncio choc su Patrizia Bonetti. La conduttrice - nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5 - rivela che è in infermeria. Cosa è successo alla concorrente? “Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria”, dice la Blasi nel corso del collegamento.

Poi assicura: “Non vede l’ora di tornare”. Tutto vero, ma alla base c'è anche molta tensione dopo la notizia sulla Bonetti, che fa preoccupare il pubblico a casa. “Mi dicono gli autori che Patrizia sta comunque bene e non vede l’ora di tornare”, continua a raccontare la Blasi cercando di tranquillizzare i telespettatori.

Sull'isola, però, i momenti di tensione non mancano: Marco Melandri e Ilona Staller sembrano fare scintille. La Blasi dice che Melandri è stato un po’ insofferente nei confronti della leader di Playa Sgamada. Eppure sembrava che tra loro ci fosse un grande feeling all'inizio. Il concorrente dell’Isola dei Famosi racconta: “Lei invece di fare la capanna perdeva tempo a fare cose inutili”. A quel punto scoppia il caos, sale la tensione. Succede di tutto. Il reality, insomma, continua nel solco degli attriti.

