Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta piange in diretta: "Gli ultimi 4 anni drammatici"

A Pomeriggio 5 si parla, ancora una volta, de La Pupa e il secchione. Il programma di Barbara d'Urso, in onda su Italia 1, vede tra i pupi anche Mirko Gancitano, new entry in tv e soprattutto fidanzato di Guenda Goria (attrice ed ex concorrente del Gf vip). Guenda Goria, che ha avuto un bello scontro con Mila Suarez, si confronta con Vera Miales. Intanto, la Barbara d’Urso manda in onda una clip in cui mostra il ricongiungimento tra Guenda Goria e Mirko Gancitano nel suo show di Italia 1. Maria Teresa Ruta scoppia a piangere. E dice: "Guenda ha sofferto per tanti anni… Gli ultimi quattro sono stati veramente drammatici… Sono cose che non possiamo raccontare…E vederla felice con un ragazzo così dolce…Sono felice…”.

Barbara d’Urso resta senza parole. E' un po' sbalordita e fa un invito a Guenda Goria: “Quando avrai voglia di parlare del tuo dramma me lo dirai”. Grande emozione non solo per la d'Urso, ma anche per tutti gli altri ospiti di Pomeriggio 5 - che vengono colti all'improvviso da queste dichiarazioni di Guenda. “Non voglio ovviamente entrare nei dettagli, sulla sofferenza di Guenda se un giorno avrà voglia di parlarne me lo racconterà… Sono molto legata a lei… E’ una ragazza stupenda e sincera…”, dice ancora la conduttrice. “Pensate che per la festa delle donne mi ha mandato un bouquet di tulipani e mimose… Neanche un uomo… E’ delicata e non ha interesse…”

Poi arrivo il racconto di Barbara d’Urso, che conosce molto bene Guenda. “Ero diffidente sull’amore tra Guenda Goria e Mirko Gancitano. Lui la ama veramente… Ed è stupendo… Sono molto felice di questo…”, dice ancora in diretta. Guenda Goria, che ha messo spalle al muro Vera, è molto legata a Mirko Gancitano. Si parla di matrimonio, ma non "artistico" o "chimico" (come quello di Alex Belli e Delia Duran). “Vorrei mettere su famiglia con lui…”, assicura Guenda.

