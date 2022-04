Il cantante mascherato, raptus di Iva Zanicchi: "Ho visto il cu***". Gelo-Carlucci, fuoriprogramma imbarazzante

02 aprile 2022 a

Serata ricca di sorprese quella de Il Cantante Mascherato. Nell'ultima puntata in onda su Rai 1 venerdì 1 aprile, Milly Carlucci ha dovuto far fronte a diversi "fuoriprogramma". Prima Arisa e "i problemi intestinali", poi Iva Zanicchi. La cantante si è lasciata sfuggire una parolaccia in diretta. Tutto è accaduto poco prima dello svelamento della maschera della lumaca. "Milly! Ho capito tutto!", ha interrotto la Zanicchi mentre la conduttrice stava per fare i nomi.

Poi la gaffe: "Ho visto la maschera di cu** e ho capito chi c’è dentro!". Una frase che ha subito gettato nel caos la Carlucci. Ma la cantante non si è comunque fermata, tentando di svelare il mistero: "Lì dentro ci sono i Ricchi e Poveri". Sbagliato, perché al suo interno c'erano Giancarlo Magalli e la figlia.

L'unica cosa che la Zanicchi è riuscita ad azzeccare è stato il numero di persone all'interno della maschera. Prima della Lumaca è stata la volta di SoleLuna, ma lo smascheramento non ha riservato grandi sorprese visto che al suo interno c'era un altro protagonista indiscusso della trasmissione: Cristiano Malgioglio. Il Cantante Mascherato ha ancora una volta sorpreso tutti: a vincere l'edizione La Volpe, ossia Paolo Conticini.

