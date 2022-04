Maria De Filippi, lo strazio per la morte di Piero Sonaglia: "Fa davvero malissimo, ogni volta che sarò in studio..."

02 aprile 2022 a

Un lutto, terribile, colpisce Mediaset e la redazione di Amici: è morto infatti Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Maria De Filippi nel programma di Canale 5. La notizia è stata data sui social da Roberto Cenci, che ha scritto: "Per sempre con noi, ciao Piero". Sonaglia era una colonna a Mediaset e aveva partecipato a molti altri programmi, lavorando spesso al fianco di Gerry Scotti.

Morto Piero Sonaglia, colonna a Mediaset: il lutto che travolge Maria De Filippi e Gerry Scotti

All'amico di sempre, Maria De Filippi ha dedicato delle parole toccanti, pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale di Amici. Pensieri pieni di dolore e commozione: "Fa davvero malissimo - ha premesso -. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti", ha commentato la conduttrice.

E ancora, la presentatrice ha aggiunto: “Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre", ha concluso Maria De Filippi il suo toccante post. Il tutto a poche ore dalla messa in onda del serale di Amici, che si scontrerà contro una peculiare puntata de L'Eredità di Flavio Insinna trasmessa su Rai 1.

