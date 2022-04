Isola dei Famosi, "limone" in diretta tra Estefania e Roger? La clamorosa reazione di Ilary Blasi

Francesco Fredella 05 aprile 2022 a

E il bacio arriva. All’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, Estefania e Roger si scambiano un "limone" all'improvviso. E la conduttrice resta sotto choc perché tutto si consuma rigorosamente in diretta. Andiamo per gradi: Roger ed Estefania si sono avvicinati moltissimo in questi ultimi giorni a tal punto che a Cayo Cochinos arriva pure un bacio. L'occasione è di quelle ghiotte per provocare un po’ i due, potrebbe esserci qualcosa in più dietro questo bacio.

Dopo il bacio di Roger a Estefania a L’Isola la Blasi dice soltanto: “E daaaaiii... Cioè e andiamo...".. Si tratta della vera chicca che arriva durante tutta la puntata e che lascia tutti, all'improvviso, senza fiato. "È vero... Però va bene così... È tenero che sia così...”, dice ancora. Estefania poi parla di Roger e mette le cose in chiaro: “Non è affatto timido come sembra”.

Il bacio scatena subito il gossip. E Ilary Blasi dice: “Non sembri proprio convinto di aver fatto un passo così importante con Estefania...". Ma la naufraga spezza una lancia a favore del modello: “No, non è così... E non è neppure molto timido...”. Un vero fuoriprogramma che spiazza stupore e basta. Poi Ilary parla con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, che sembrava nei giorno scorsi "infatuato" dalla modella. Per lui, adesso, non c'è più speranza. La modella è attratta da Roger e il suo bacio, davanti alla telecamere in diretta, non lascia spazio a dubbi: vuole andare fino in fondo e per farlo preferisce comunicare tutto con un semplice bacio. Tutto qui. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

