Ilary Blasi, l'ultimo sfregio di Fabrizio Corona: "Finalmente ieri sera...", veleno sulla conduttrice

A ruota libera, Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, direttamente dal suo profilo Instagram, si spende in una serie di giudizi... non richiesti. Il tutto in una serie di stories in cui punta i riflettori su due nomi di punta dello spettacolo italiano: quello della sua ex, Belen Rodriguez, e quello di Ilary Blasi, con cui in passato ci furono storie tesissime.

Si parte dalla Blasi, ora al timone de L'Isola dei Famosi in onda su Canale 5. E, attenzione attenzione, Corona si spende in un complimento - o presunto tale - nei suoi confronti: "Ieri finalmente era bella", ha affermato riferendosi al look sfoggiato all'ultima puntata del reality. Certo, complimento che però si può leggere anche in modo diametralmente opposto: Fabrizio Corona sembra dire, anzi dice, che in precedenza Ilary Blasi... non era bella. Convinto lui...

Dunque ecco il capitolo riservato a Belen Rodriguez, sua storica ex compagna. Sull'argentina, che oggi conduce Le Iene su Italia 1, Corona ha sparato la sua sentenza: "Mercoledì è tornata a essere lei". Anche in questo caso, si capisce che a Corona non deve essere piaciuta la Belen vista nelle precedenti puntate del programma di Neri Parenti (e in effetti la sua conduzione aveva attirato alcune critiche).

Per inciso, si ricorda l'origine dei dissapori tra Blasi e Corona: una paparazzata su un presunto tradimento di Francesco Totti, poco prima del matrimonio tra il Pupone e la conduttrice. E ancora, i due nel 2019 furono protagonisti di una brutale lite durante una puntata del Gf Vip.

