Ilary Blasi-Barbara D'Urso, sfottò e bordata: "Col cuore", "Come fai ridere". Alta tensione a Mediaset?

02 aprile 2022 a

Una Ilary Blasi sempre più convincente e scatenata a L'Isola dei Famosi, il reality che conduce su Canale 5. Già, perché una battuta nel corso della puntata del 31 marzo non è passata inosservata, affatto.

In studio si parlava di Carmen Di Pietro e della sua "fissazione" per il cibo, fatta emergere con un filmato che raccoglieva tutti i momenti in cdui la showgirl parlava della sua atavica fame con gli altri naufraghi. E così, una volta terminato il filmato, la Blasi ha citato una battuta di Barbara D'Urso: "Carmen, il tuo cuore è prima dei tuoi figli e poi del cibo, come direbbe Barbara D'Urso". Già, "col cuore" è infatti il marchio di fabbrica della D'Urso, la frase con cui chiude ogni puntata dei suoi programmi.

E alla battuta ha replicato direttamente Carmelita, con grande auto-ironia. Il tutto a Pomeriggio 5, dove ha proposto un filmato in cui si introduceva l'argomento Isola dei Famosi che mostrava proprio la Blasi farle il verso. "Non sapevo di questa citazione! Comunque Ilary fa troppo ridere", ha commentato la D'Urso. E qualcuno, sui social e in particolare su Twitter, ha colto un pizzico di sarcasmo in queste parole della D'Urso. Qui gatta ci cova? Chissà...

