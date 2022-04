Ilary Blasi vuota il sacco: "Non vado a casa sua a dirgli di sparire", come stanno le cose con Signorini

02 aprile 2022 a

a

a

Ilary Blasi fa chiarezza. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, la conduttrice de L'Isola dei Famosi torna sulla polemica che l'ha vista protagonista. Qualche giorno fa, nel presentare gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, la moglie di Francesco Totti ha tuonato: "Da opinionista a conduttore è un attimo". Anche senza citarlo, il riferimento ad Alfonso Signorini era chiaro. Il giornalista, infatti, prima di condurre il Grande Fratello Vip, ne è stato opinionista per ben due edizioni, condotte proprio dalla Blasi.

"Sono due anni che mi scrivi...". Ilary Blasi spietata, Floriana demolita: un caso all'Isola dei Famosi

Nonostante i soacial si siano scatenati, la conduttrice ha voluto precisare che si trattava solo di una battuta scherzosa: "Io e Alfonso abbiamo lavorato insieme per tre anni, io conducevo il Grande Fratello, lui faceva l'opinionista. Ci siamo divertiti tantissimo, siamo molto in confidenza. Non andrei mai a casa sua a dire ‘Devi sparire', l'ho fatto perché ho confidenza, è un gioco. Quando ho detto quella cosa è stata vista in maniera negativa, ma in realtà era positiva, ho fatto un complimento a Vladimir come per dire 'Non si sa mai nella vita'".

"Il nostro matrimonio non potrebbe sopravvivere". La foto di Totti con un'altra? La confessione di Ilary Blasi sulle corna

Poi dalla Fagnani la Blasi è tornata a parlare della presunta separazione da Totti e del presunto tradimento. In particolare la conduttrice ha chiesto chi ci potesse essere dietro la foto che vedeva l'ex calciatore della Roma allo stadio con, a poca distanza, la presunta amante. "Sinceramente - ha ammesso - non ho pensato a Fabrizio Corona, anche perché mi sembra sia partita da altri giornali. Ho pensato solo che fosse un complotto, ad un'organizzazione, ma onestamente non ho un'idea di chi".

"La certezza non la avrò mai". Corna di Totti, il drammatico sfogo di Ilary Blasi: contro chi punta il dito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.