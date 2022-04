Georgette Polizzi, nuovo dramma dopo il parto difficile: "La bast***a è tornata"

Francesco Fredella 05 aprile 2022 a

Nemmeno il tempo di gioire per la nascita della piccola Sole, la prima figlia venuta al mondo poche settimane fa, che Georgette Polizzi deve fare i conti con quel maledetto morbo. Quella malattia che, alcuni anni fa, l'ha costretta per un periodo a stare sulla sedia a rotelle. Lei e Davide Tresse, lo scorso 21 marzo scorso, sono diventati genitori per la prima volta ed hanno ricevuto una valanga di messaggi. Ora quella maledetta sclerosi multipla è tornata costringendo Georgette ad andare in ospedale, presso la struttura San Bartolo di Vicenza.

E' lì, infatti, che riceve tutte le cure specifiche. Con un post sui social, Georgette annuncia di essersi recata in ospedale insieme al marito Tresse, che non l'ha mai mollata un attimo. La seconda parte del ciclo terapico le verrà somministrata tra una quindicina di giorni, ad un mese esatto dal parto della piccola Sole. "E anche questa volta abbiamo vinto. La prima parte è andata. Qualche leggero effetto collaterale gestito con l’antistaminico, ma tutto è andato per il meglio. Ora mi attende la seconda parte il 21. (Sempre il 21 nella mia vita)”.

Quindi il ringraziamento a tutto il personale medico dell’ospedale San Bartolo: “Il mio grazie va al reparto sclerosi multipla dell’ospedale San Bortolo, qui sono tutti speciali e dediti. Grazie a te Ely che ti prendi sempre cura di me e sei ormai il mio angelo custode”, racconta sui social la stilista ed ex concorrente di Temptation island. “Comunque mentre ero qui mi sono arrivate le foto da casa e Sole ha perso il moncone ombelicale, io super emozionata perché è uno step importante. Ora corro a casa da lei. Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie perché siete la mia tribù di pollini di cuore”, dice ancora Georgette.

