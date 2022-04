Ilary Blasi e l'Isola dei famosi, "causa per un milione di euro". Indiscrezione: si finisce in tribunale?

06 aprile 2022 a

a

a

Il rischio di una causa milionaria contro l'Isola dei famosi e Ilary Blasi. Potrebbe finire in tribunale l'incidente di gara che ha interessato Patrizia Bonetti, concorrente del reality di Canale 5 costretta a ritirarsi a causa delle ustioni riportate durante la "prova del fuoco". Per ora nessun annuncio ufficiale, solo una indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica sui social attraverso il suo profilo Investigatoresocial. Secondo l’esperto di gossip, l’influencer italo cubana starebbe valutando gli eventuali risvolti legali di quanto accadutole in Honduras.

"La prova del fuoco". Ilary Blasi al bivio, tam-tam impazzito sulla conduttrice a poche ore dalla diretta: cosa rischia



La vicenda però è controversa. Come sottolineato da molti telespettatori dell'Isola dei famosi, infatti, la Bonetti si sarebbe esposta troppo durante il gioco, cercando di resistere alle fiamme per circa 6 minuti. Insieme a lei, anche l'altra naufraga Roberta Morise. Non a caso, è stata la stessa produzione a bloccare le due concorrenti. Come spiegato dalla Blasi, la Bonetti è già tornata in Italia e si sta sottoponendo alle cure del caso.

"Limone" in diretta tra Estefania e Roger? La clamorosa reazione di Ilary Blasi: bollino rosso all'Isola

Rosica sostiene che la ex naufraga starebbe pensando insieme al fidanzato di "far causa al colosso tv per oltre un milione di euro". Secondo l'esperto di gossip, "Patty era pronta a rientrare" ma sarebbe stato proprio il fidanzato, preoccupato dalle sue condizioni di salute, a farla desistere: "Ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali".

"Con quello sguardo...": Vladimir Luxuria ridicolizza Lory Del Santo, si scatena il caos in diretta tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.