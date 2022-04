Isola dei famosi, Lory Del Santo senza censura: "Marco in 3 secondi...", la confessione sessuale sul baby fidanzato

Francesco Fredella 05 aprile 2022 a

a

a

Confessione a luci rosse all'Isola dei famosi: Lory Del Santo svela qualcosa di particolarmente piccante, che riguarda il suo compagno. “Marco Cucolo non demorde mai”, dice la Del Santo. Che spiazza tutti per l'ennesima volta.

Bestemmia in prima serata, disastro del "Cugino di campagna" all'Isola dei Famosi: caos a Mediaset | Video

La sua confessione arriva nel corso di una lunga chiacchierata con Ilona Staller, che le chiede se con Marco avesse rapporti ogni giorno. “Ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde…”, dice Lory.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, trappola a Francesco Totti: nel locale a luci rosse... un colpo bassissimo

Non solo il cibo, sull'isola si fa sentire anche l'istinto sessuale. “Qua in Honduras non ho mai fatto l’amore con lui”, dice ancora la Del Santo. Niente sesso con il suo fidanzato Marco Cucolo in Honduras, per adesso. I posti per farlo sarebbero abbastanza aperti in mezzo alla natura, senza alcun tipo di privacy. Per questo motivo Lory dice: “Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino. Farei l’amore solo su un letto”. L'attrice ama le comodità. E basta. Non si discute. Durante i reality, però, non sono mancate scene abbastanza compromettenti con concorrenti che hanno regalato siparietti e spettacoli di ogni tipo. Ma non è il caso dell'isola dei famosi. Tutto finisce e inizia nei pensieri dei naufraghi. Stop.

"Con quello sguardo...": Vladimir Luxuria ridicolizza Lory Del Santo, si scatena il caos in diretta tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.