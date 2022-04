"Cosa sei venuto a fare?", "Tu mi...": Soleil-Alex Belli, rissa in prima serata

Francesco Fredella 06 aprile 2022 a

Operazione rewind. Tutti, o quasi, gli ex gieffini tornano in tv. Ma non con Alfonso Signorini: a La Pupa e il secchione, lo show di Italia 1 con Barbara d'Urso, arriva pure Alex Belli. Avete capito bene, proprio lui: il "man" per antonomasia che con il triangolo ha monopolizzato un'intera edizione del Grande Fratello Vip. Tra l'altro incontra Soleil Sorge, la sua amica "chimica", componente del triangolo amoroso dal punto di vista mentale durante lo show di Signorini. Ma questa è un'altra cosa. Belli incontra pure la Suarez e Mirko Gancitano, suo caro amico, fidanzato di Guenda Goria.

Belli non va d'accordo con Mila e le scintille non mancano in studio. Ma la frecciata più velenosa arriva da Soleil Sorge, che dice: “Sto crollando…Mi sto addormentando…Tutte queste chiacchiere tanto le hanno già fatte prima di entrare…Mila ed Alex hanno fatto pace…Mirko ed Alex sono migliori amici…Ma cosa sei venuto a fare qua?”. Alex Belli sbotta contro Soleil Sorge senza precedenti: “Mi stai facendo girare le scatole”. L'attore non vuole attacchi. Per carità. "Il pupo per una notte", queste una delle novità dello show a metà tra il reality ed il vecchio format, continua ad essere al centro della polemiche di Antonio Medugno. Alex dice ancora a Soleil: "Ma di cosa vuoi che parliamo? Il problema è che lui non sapeva di essere in coppia con Mila…Non usare sempre i soliti luoghi comuni, perché veramente mi fai girare le scatole…”.

Anche Antonella Elia attacca il marito di Delia Duran: “Mi sembra di stare ad assistere al gioco delle parti, dove ognuno recita il suo personaggio…L’unico vero mi sembra Mirko…”. Alex al centro della scena, trash più che mai tra personaggi ripescati dai reality e film già visti, dice: “Cambia disco. Mamma mia Antonella…Cambia disco! Io sono qua per mio ‘fratello’ Mirko…Possibile che non sapete dire altro che questa solita storia?” Poi chiede Soleil: “Io non ce la faccio più…”.

