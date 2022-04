Miriana Trevisan all'attacco: "Mi ha chiamato prostituta. E mio figlio a scuola...", un grosso caso a Mediaset

Francesco Fredella 13 aprile 2022 a

Adesso si racconta, forse come non l'ha mai fatto prima. E decide di rompere il silenzio su Chi, la Bibbia della cronaca rosa. Miriana Trevisan, ex ragazza di "Non è la Rai" ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, racconta l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. E non solo. “Porterò nel cuore sempre Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassié, Sophie Codegoni e ovviamente Manila Nazzaro. Invece so che non rivedrò più Katia Ricciarelli e anche Soleil Sorge", racconta ad Alfonso Signorini.

"Di loro mi hanno deluso tante cose. Mi hanno descritta come una manipolatrice quando in realtà chi manipolava erano proprio loro due. Io in quella casa volevo portare la gentilezza e la sincerità in un luogo dove c’erano trame e bugie. Avrei dovuto ascoltare di più i consigli di chi mi voleva bene nella casa. Invece sono stata ingenua. Prima lo sono stata con Nicola Pisu che mi ha persuaso psicologicamente, poi con Biagio D’Anelli. Di lui non sono stata capace di cogliere l’anima non pulita. Tutti nella casa mi avevano avvertito. Se è vera la storia che non volevo dargli il mio numero. Non volevo più sentirlo, pensiate o crediate quello che volete”.

Dopo l'esperienza al Gf vip, però, non sono mancate un po' di polemiche. La Trevisan parla anche delle confessioni che Giacomo Urtis ha fatto sul suo conto a Soleil e Katia. “Li ho diffidati ed era inevitabile. È stato Pago a muoversi immediatamente, tra l’altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso Signorini, che ha capito il momento e lo ringrazio. Mio figlio a scuola il giorno dopo quelle parole, che non voglio ripetere, non è stato bene e non ha avuto un bel trattamento. Sentirmi definire “prostituta” – perché questo hanno fatto capire – da persone come Giacomo Urtis che raccontava di avere una storia a sera con uomini ricchi e poi sorrideva, da Katia che è stata per anni con un uomo sposato che aveva famiglia e figli, da Soleil che nella vita ha avuto una storia dentro un matrimonio, quello tra Alex e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto. Per fortuna so che le strade si sono divise", racconta ancora. Quindi pugno di ferro contro alcuni ex concorrenti.

