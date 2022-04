Alessia Marcuzzi dimenticata da Mediaset? "Un'ex conduttrice rimane delusa", bruttissime voci

14 aprile 2022 a

Secondo alcune indiscrezioni di DagoSpia pare che un’ex conduttrice de L’ Isola dei Famosi si stia forzando di sorridere di fronte ai fan quando in realtà cela una grande tristezza interiore. Di chi sta parlando la nota pagina di gossip? Non c’è una certezza, ma pare proprio che si tratti di Alessia Marcuzzi. Sempre secondo le indiscrezioni questo volto misterioso sarebbe sulla soglia dei 50 anni, e difatti proprio la conduttrice romana il prossimo novembre spegnerà 50 candeline. Coincidenze?

Secondo quando riporta Biccy si tratterebbe proprio della Marcuzzi, la quale manca un po’ al timone di un programma. I fan sentono la sua mancanza anche se lei si mostra attiva nei social postando quotidianamente la sua vita. “Dicono che una ex regina dei naufraghi si sforzi di sorridere, ma in realtà sia parecchio triste. Sulla soglia dei 50 anni vorrebbe tornare a essere un cigno di Mediaset, ma il Biscione dopo tanti anni di fedeltà non ha piani per lei. E anche le porte Rai sono difficili da varcare, dicono” spiffera DagoSpia.

Sembrerebbe quindi in grande difficoltà la conduttrice che non troverebbe posto né a Mediaset né alla Rai. E pensare che fino a qualche mese fa nessuno si sarebbe immaginato un futuro simile per lei. Abituati a vederla sempre in prima serata. Aveva infatti dichiarato all’ultima puntata condotta a Le Iene che si sarebbe presa una pausa perché non si riconosceva più nei programmi che conduceva. Con grande disperazione dei suoi fan ha abbandonato il posto per ritirarsi con la sua famiglia e dedicarsi al suo brand di cosmesi “Luce” e al suo marchio di borse “Mark & Angels”. Farà quindi mai ritorno? Lei aveva dichiarato di essere felice al momento

