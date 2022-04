Vladimir Luxuria, crisi con Francesco Totti? "Come sta Ilary Blasi", la confessione dell'opinionista

16 aprile 2022 a

a

a

Ma come sta, Ilary Blasi? A parlare della conduttrice dell'Isola dei famosi, il programma in onda su Canale 5, è Vladimir Luxuria, opinionista nello stesso programma e per la prima volta in tv con la moglie di Francesco Totti. E proprio la crisi o presunta tale col Pupone potrebbe aver minato l'equilibrio di Ilary.

Il collasso di Vaporidis? Una farsa: colpo bassissimo di Blind, si scatena il caos in studio. E Luxuria...

Ma Luxuria smentisce: "Macché, sta una favola! Non è assolutamente vero, è stato solo un gossip. Ilary, tra l’altro, mi ha fatto un regalo bellissimo", spiega. Dunque rivela come la presentatrice dell'Isola ha fatto consegnare alla nipotina di Luxuria, che ha 12 anni ed è tifosissima della Roma, un video saluto di Totti.

Ilary Blasi, cala la mannaia: "Stop all'Isola dei Famosi per una puntata", ecco a chi si deve piegare

Dunque Vladimir Luxuria ha parlato di Nicola Savino, altro opinionista dell'Isola dei Famosi, spiegando di avere grande sintonia con lui, trovata già ai tempi in cui lavoravano insieme su Rai 2. Secondo Vladimir, con lui "c'è una bella energia non c’è bisogno di alzare il dito per parlare e che nessuno dei due sgomita per avere maggiore attenzione", ha sottolineato. Infine Luxuria ha spiegato di non provare alcun rancore nei confronti di Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre di Belen. Quest’ultima ha avuto qualche screzio con Vladimir Luxuria proprio in Honduras, nel 2008, ma con il passare degli anni l'ascia di guerra è stata sotterrata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.