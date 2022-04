Ilary Blasi "come Alfonso Signorini": indiscrezioni dai vertici Mediaset, un trionfo a sorpresa

Francesco Fredella 18 aprile 2022 a

Un po' come è accaduto al GfVip, anche per l'Isola dei famosi arriva un allungamento. I vertici di Mediaset, secondo le ultime indiscrezioni, hanno deciso di posticipare la finalissima della sedicesima edizione. La notizia arriva da TvBlog, che è sempre ben informato su quello che accade in televisione. La finale inizialmente era prevista per lunedì 23 maggio mentre pare che adesso il reality andrà avanti fino al 27 giugno 2022. E se qualcuno ha parlato di calo degli ascolti deve fare i conti, adesso, con quel 18 % di media che fa ben sperare.

L'opzione Isola dei famosi allungata all'estate potrebbe essere l'unica soluzione per combattere il calo degli ascolti, visto che Big Show, condotto da Enrico Papi, e Ultima Fermata con Simona Ventura non hanno brillato. Neppure La Pupa e il secchione sta brillando e ha riportato in tv tutto quel gruppo di personaggi che i vertici di Mediaset, secondo i rumors, avevano chiesto di eliminare dai programmi della d'Urso. Ed ecco, allora, che l'opzione Isola dei famosi fino a giugno potrebbe salvare il palinsesto.

Ma servono nuove idee. Nuove dinamiche. Cosa potrebbe accadere ancora? Mistero. Sicuramente, per adesso, l'opzione di un allungamento del palinsesto potrebbe aprire nuove dinamiche. Un cambio di rotta che farebbe pensare anche all'ingresso di nuovi naufraghi. Top secret sui nomi, ma è quasi certo - secondo un insider - ci sarebbero già dei nomi. Ma gli autori non parlano. Per adesso. Le dinamiche sono tutte attese per le prossime settimane quando verranno delineati i mesi futuri.

