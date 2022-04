Isola dei Famosi, l'ex ridotto alla fame: "Come sono costretto a campare oggi"

22 aprile 2022 a

Dopo L'Isola dei Famosi per Davide Di Porto la vita è stata difficile. L'ex naufrago, all'epoca persona trainer, ha dovuto fare i conti con la povertà. Davide, aveva partecipato al programma tanti anni fa quando andava in onda su Rai 2 e la conduttrice era Simona Ventura. "Per sopravvivere frugo tra i rifiuti…Oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno", ha ammesso in un'intervista a Nuovo.

Di Porto, dopo l'Isola aveva ottenuto un grande successo, partecipando anche a diversi programmi tv. Eppure i tempi sono cambiati. Lui stesso ammette di essere dispiaciuto: "Questo è un caso lampante di…Di Porto fobia! La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro".

Da qui l'appello a Ilary Blasi, che ad oggi conduce il reality su Canale 5: "Prendimi, cerco il mio riscatto". L'ex naufrago infatti non molla e si dice intenzionato a trovare un lavoro: "Voglio andare in Honduras per riscattarmi. O morire!". E chissà se la conduttrice accoglierà davvero la richiesta di Di Porto, che nel frattempo ce la mette tutta per andare avanti. Con o senza tv.

