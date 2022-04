Isola dei Famosi, gaffe a luci rosse per Ilary Blasi: "Lasciala", cosa le esce di bocca

23 aprile 2022 a

a

a

Nuova gaffe di Ilary Blasi. All'Isola dei Famosi, nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 22 aprile, la conduttrice si rende protagonista dell'ennesimo scivolone. Ancora una volta la Blasi si sbaglia nel pronunciare il nome della Palapa, esattamente come un anno fa. È accaduto mentre la showgirl parlava con Lory Del Santo: "Devi lasciare la patat…", si interrompe, mentre scoppia subito a ridere. Immediata la reazione degli opinionisti in studio. A iniziare Vladimir Luxuria: "Eccola, è tornata la patata!", poi Nicola Savino: "Non poteva lasciarla lì Ilary la patata, capirai".

"Diciamocelo, è duro e corto...". Ilary Blasi, confessioni piccanti e privatissime su Totti: bollino rosso | Guarda

Intanto nella puntata i telespettatori hanno assistito a un confronto tra Beatriz Marino ed Estefania Bernal, rispettivamente l'ex fidanzata e l'attuale fiamma di Roger Balduino. Alla prima la conduttrice ha chiesto di raggiungere l'Honduras per discutere con il fidanzato/ex: "Tu l'altra volta hai detto che se lui ti dovesse rivedere correrebbe da te, sei sicura di questo?". Beatriz ha risposto di sì.

Vladimir Luxuria, crisi con Francesco Totti? "Come sta Ilary Blasi", la confessione dell'opinionista

Ed ecco la proposta: "Vuoi andare a dirglielo in faccia? Ti faccio partire per l'Honduras". Un invito che Breatriz ha colto, facendo credere che nelle prossime puntate ne vedremo delle belle. Un po' meno contento sarà invece Roger, in mezzo a due fuochi e costretto a dare delle spiegazioni.

Ilary Blasi "come Alfonso Signorini": indiscrezioni dai vertici Mediaset, un trionfo a sorpresa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.