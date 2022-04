Amici, lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: "Cavolate", "Lo dici a tua sorella"

24 aprile 2022 a

a

a

Scintille nel serale di Amici, andato in onda su Canale 5 sabato 23 aprile. A battibeccarsi, ancora una volta, Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano. I due insegnanti di danza del programma di Maria De Filippi si sono scontrati per Nunzio, il cui fisico non piace all'ex ballerina. "Credo che Nunzio sia un talento vero, non mollo. Per questo lo schiero contro Michele. L'esibizione mette in forza la sua fisicità", ha presentato Todaro l'allievo. E ancora lanciando una provocazione alla sua collega: "La maestra, tra tutte le cavolate che dice, ha detto che Nunzio è brutto fisicamente". Immediata la replica: "Cavolate lo dici a tua sorella, posso avere il mio gusto? Ha una buona altezza, è mingherlino e deve rinforzarsi".

"Tra noi un momento delicato. Lui...": Veronica Paparini, la toccante confessione sulle condizioni di Andreas Muller

Parole che hanno preceduto il commento della Celentano dopo la performance del ragazzo. "Con Nunzio c'è sempre una bella messa in scena, penso chissà se un giorno lo vedremo da solo. Quando balla Michele c'è Michele". Accuse che il diretto interessato si è fatto scivolare di dosso: "Preferisco parlare con il ballo".

Amici, "pensavo di svenire": la confessione di Luigi e il panico di Maria De Filippi

Non è la prima volta che Raimondo e la Celentano si prendono a male parole. Tanti infatti gli scontri durante la puntata o il daytime che li vede protagonisti. Proprio qualche giorno fa l'insegnante di danza aveva tuonato: "Siete ignoranti" e, più nel dettaglio contro il collega: "Sei un ragazzino!".

Carola Puddu eliminata da Amici? Clamoroso colpo di scena: la proposta inaspettata di Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.