Laura Pausini ai ferri corti con Cattelan? "Riunioni infuocate": che succede dietro le quinte dell'Eurovision

Come stanno davvero le cose tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan? Pubblicamente i due hanno smentito le presunte tensioni e incomprensioni che sono state loro attribuite: quindi caso chiuso? Non per Dagospia, con Giuseppe Candela che nella sua rubrica ha ribadito l’esistenza di attriti tra i due, quando ormai manca poco all’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio.

“Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono amici - scrive Candela - tra loro non ci sono tensioni, lei non è una diva e lui non è il suo valletto. Lo hanno ripetuto urbi et orbi, sui social, sui giornali, in radio. Il problema resta: quando mancano pochi giorni all’Eurovision di Torino le riunioni sono infuocate. Ritardi, problemi organizzativi, scalette non chiuse e chi più ne ha più ne metta. Mettere d’accordo tutti non è facile, Coletta e Fasulo costretti a mediare. Anche a smentire le tensioni, se servirà”.

Come detto, pubblicamente però i due non lasciano trasparire alcun disagio. A domanda diretta sulla vicenda, Laura Pausini ha dato una risposta piuttosto netta: “So quello che si dice in giro tra me e Cattelan, ovvero che non c’è un buon clima. Capisco le chiacchiere, ma ho accettato perché ci sono lui e Mika. Ho detto no ad alcuni talent all’estero perché non mi piaceva il cast”.

