La pupa e il secchione, rissa tra Flavia Vento e Antonella Elia: "Strega, sai come finisce?"

Flavia Vento contro Antonella Elia. E viceversa. Adesso, a La Pupa e il secchione - lo show di Italia 1 con Barbara d'Urso - accade davvero di tutto. Persino lo scontro tra la Vento e la Elia, che se ne dicono di tutti i colori. Senza freni.

Si tratta dell'ennesima lite tra due showgirl della tv con un passato glorioso: una ex storica valletta di Mike Bongiorno, l'altra famosa anche per aver mollato tutti i reality. Tutto nasce quando Barbara d’Urso mostra a Flavia Vento un video dell’opinionista ospite a Pupa Party. “Fra me e Flavia un rapporto di amore e odio? No, no, è solo odio", dice Antonella Elia. “Detesto i fuggitivi e le persone che non sanno prendersi le responsabilità delle proprie scelte, che cambiasse lavoro“.

E allora prende la parola Flavia Vento – dopo essersi esibita con una canzoncina de Il Mago di Oz: “Prima di tutto volevo dire che non ti conosco e che non ho mai parlato con te, sai cosa vuol dire la parola odio? Ti odio? Ti faccio così tanto effetto? Suscito per te dei sentimenti? Sei una strega cattiva, ma purtroppo sai come finiscono le favole?“. La risposta della Elia non manca: “Vanno al rogo? Però sono tanto belle le streghe! Comunque non ti odio, mi fai solo pena. Ora però smettila di starnazzare come una gallina. Non voglio istigare nessun tipo di sentimento negativo. Voglio però consigliarti un lavoro: vai in campagna e coltiva la terra“. Quindi la replica al vetriolo della Vento, che sfodera in prima serata il suo curriculum: “Bella io ho fatto tanti lavori non ho fatto solo reality. Ho fatto teatro, ho fatto cinema, ho condotto tanti programmi.. Ho condotto Stracult! Vai su Wikipedia che ce sto io. Ho fatto La Dea Della Fortuna, il Lotto Alle Otto, Libero..“. La Elia, però, è pungente e mette in riga la concorrente: “Ma che è Stracult? Avrai pagato per essere su Wikipedia“.

