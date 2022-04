Isola dei Famosi, "Guendalina Tavassi si è messa una pizzetta nel cu***": orrore su Canale 5

28 aprile 2022 a

a

a

Guendalina Tavassi scatena la bufera. La naufraga dell'Isola dei Famosi, programma in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, è stata accusata dai suoi compagni di essersi "messa una pizzetta nel cu**". A svelare quanto sarebbe accaduto durante la prova ricompensa è stato Roger Balduino, durante un dibattito con i compagni di gioco.

"Ho rischiato di morire in mare". Isola dei Famosi, tragedia sfiorata per Lory Del Santo

Il fatto risalirebbe allo scorso lunedì, quando la capacità di riconoscere al solo tocco i naufraghi di Carmen di Pietro e Marco Cucolo ha permesso ai concorrenti di mangiare qualcosa. A loro infatti sono andate pizzette e birra. Tutto però, come al solito, in piccole quantità. Ciò avrebbe spinto la Tavassi ad adottare alcune strategie come "mettere la pizzetta nel cu**. Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto. Ho mangiato due/ tre pezzi e c’era un morso", è la tesi del modello.

"Qualcuno crede che essere sua sorella...". Melory e Ilary Blasi, com'è finita 3 mesi dopo lo sfogo com'è finita dopo 3 mesi

Dello stesso parere Estefania Bernal: "A un certo punto, mi giro e vedo… sopra il tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto: ‘Ma perché fate così?’. Io pensavo che si stava mangiando solo la mozzarella (…) Lei, Guendalina. E vedevo lui che diceva: ‘Ma perché te la stai mettendo nel c**0?’. (…) Erano cinque pezzi con cinque morsi. Non è che era solo un pezzo con un morso. Così nessuno lo poteva prendere. Ma l’abbiamo preso comunque. Chi se ne frega che c’è un morso". Oltre alla rabbia e all'incredulità di alcuni, il gesto della Tavassi è stato letto con ironia. "Ci vuole immaginazione", ha commentato Clemente Russo.

"Ilary Blasi non sa condurre. Al suo posto...": terremoto a Mediaset, chi sgancia la bomba

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.