Isola dei famosi, Mercedesz Henger sotto choc: "Ha parlato con mamma Eva dopo l'incidente"

Il drammatico incidente stradale di Eva Henger in Ungheria ha messo in dubbio la partecipazione, imminente, della figlia Mercedesz all’Isola dei Famosi. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Palapa in Honduras, prossima concorrente del reality di Canale 5 condotta da Ilary Blasi. Poi la notizia del ricovero della madre e del compagno Massimiliano Caroletti, le cui condizioni di salute sono state definite "complicate".

Ad aggiornare sullo stato di Eva e Massimiliano è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite di Pomeriggio 5 su Canale 5. L'ex stella del cinema a luci rosse è fuori pericolo, anche grazie al fatto che indossava le cinture di sicurezza al momento dello schianto in auto. L'attrice ha riportato alcune fratture a braccio, tallone e femore e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Caroletti, invece, ha riportato una frattura allo sterno.

Secondo quanto riportato da Alessi, è stata proprio Eva a rassicurare la figlia Mercedesz, con una videochiamata dall'ospedale: pienamente cosciente, sia pur sotto choc e dolorante, la Henger ha invitato la figlia ad andare avanti e a pensare alla carriera e alla nuova opportunità televisiva, chiedendole di vincere per lei. Gli autori dell'Isola hanno in ogni caso dato una settimana di tempo alla ragazza per riflettere sul da farsi. Se sbarcherà in Honduras, dovrà farlo con testa e cuore sgombri da qualsiasi ombra.

