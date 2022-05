Amici 21, "Tu sei come...". L'assalto della Celentano a Nunzio. E lui la zittisce così...

02 maggio 2022 a

Nervi tesissimi ad Amici 21. Protagonisti Alessandra Celentano e Nunzio. L'insegnante di ballo di fatto non vede particolari doti artistiche nel ragazzo. Nunzio però ha continuato a mostrare tutto il suo talento nel corso delle sue esibizioni. Di fatto però per la Celentano non c'è spazio per i complimenti. Secondo la professoressa non ci sono stati quei progressi sperati dal punto di vista tecnico. E così è andato in scena l'ennesimo attacco di fuoco. La prima manche della puntata del 30 aprile è stata vinta dalla squadra della Celentano e di Zerbi che ha battuto quella guidata da Cuccarini e Todaro. Nel corso della prima sfida la squadra di Todaro ha schierato Nunzio contro Luigi. Immancabile la stilettata della Celentano: "Devono metterlo in alto al centro perché si noti, fa sempre le stesse cose".

Todaro ha subito difeso il suo pupillo ma è arrivata la sentenza della Celentano. Una attacco senza se e senza ma al concorrente di Amici che ha gelato gli altri docenti presenti nel talent show: "Nunzio è come le melanzane alla parmigiana, se le mangi tutti i giorni a colazione, pranzo e cena ti escono dagli occhi, poi ti stufi".

Insomma la guerra tra i due prosegue e non accenna a spegnersi. Di certo la Celentano da tempo ha messo nel mirino proprio Nunzio. Dopo l'eliminazione Nunzio si è immediatamente tolto un sassolino dalle scarpe con una frase che lascia poco spazio a interpretazioni: "Ho fatto di tutto, la porterò per sempre nel mio cuore, se ho superato la Celentano posso superare tutto".

