Isola dei Famosi, "burattino senza personalità". Blind insultato, crisi isterica in diretta: urla e lacrime

All'Isola dei famosi si piange. Blind crolla davanti alle telecamere, in prima serata su Canale 5, nel corso della tredicesima puntata condotta da Ilary Blasi. Nessuna emozione per lui che si scontra con Nicolas Vaporidis. Che – parlando di lui – dice: “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti“. Ed in quel momento il sembra visibilmente turbato. “Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i” – risponde –. Nicolas sta muovendo i fili, non io“.

Ilary si rende conto di quello che è appena accaduto, chiede un commento a caldo a Blind. Che dice ancora: “Sono arrivato ad un limite e non sopporto più certe parole. Ti dico la verità. La pazienza l’ho finita e certe parole mi fanno male, non sopporto più. Mi sono stufato di sentirmi dire ‘burattin’o, ‘ragazzino’, ‘parla quando ci sta il padrone altrimenti sta zitto’,’c*glione’.. Sono parole che mi hanno detto e non lo sopporto! Un po’ di rispetto. Pensa che bell’esempio che danno!”.

Ilary Blasi a quel punto cerca di calmarlo. “Ma tu ti senti un burattino? No? E allora questo è importante: quello che pensi tu, non quello che pensano gli altri. Vai avanti per la tua strada e fai la tua Isola come meglio credi", chiede la Blasi che lo esorta a moderare il linguaggio.

Forse all'Isola dei famosi Blind sta facendo i conti con un passato durissimo scandito da assoluta povertà e tossicodipendenza. Addirittura, avrebbe ricevuto una denuncia da sua madre per gli alimenti (ma lui si trova in Honduras e non sa nulla). Si tratta di un'indiscrezione che è circolata in queste ore.

