Isola dei Famosi, "ti faccio un cu*** così": minacce in diretta di Clemente Russo, cala la mannaia di Ilary Blasi?

Clemente Russo sbotta contro Nicolas Vaporidis. Nella puntata di ieri, lunedì 2 maggio su Canale 5, c'è stato un vero e proprio fuoriprogramma all'Isola dei Famosi. Secondo Laura Maddaloni, Nicola Vaporidis avrebbe alzato troppo i toni e le cose sono andate davvero per il verso storto. "Dopo ti faccio un c*** così in Palapa", dice Russo rivolgendosi all'attore di Notte prima degli esami. Un litigo stellare quello nello studio di Ilary Blasi. Eccessivo. L'attore, però, si difende puntando il dito contro la Maddaloni: "Mi ha anche calunniato".

La tensione arriva alle stelle. Non passa nemmeno un mese dall'inizio dell'Isola dei famosi e accade di tutto. Il pugile, intanto, va giù pesante: "Nicolas dopo ti faccio un c*** così in Palapa". La sua frase fa scoppiare un'altra forte polemica sui social, visto che secondo una parte del pubblico a casa si stanno alzando troppo i toni. "Una cosa del genere non me la aspettavo da un pugile olimpico, uno sportivo - replica Vaporidis che aggiunge - non è sportività questa e lui e la moglie non sanno stare al gioco. Laura per difenderlo mi ha detto che le ho messo le mani addosso. È una calunnia", dice Vaporidis.

Se per davvero si andrà per le vie legali, quindi con una denuncia da parte della Maddaloni, sembra quasi scontato che un reality si trasforma in una polveriera. Per questo motivo, Ilary Blasi cerca in tutti i modi di placare gli animi. Ma non riesce. È troppo difficile calmare i concorrenti alle strette con il cibo e non solo. Per loro si tratta di un momento davvero difficile, quasi impossibile andare avanti in questo modo. E allora il pubblico si chiede: perché tutto ciò rigorosamente in diretta?

