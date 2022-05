Luciano Punzo e Manuela Carriero, è finita in disgrazia. Da Temptation Island all'addio, "motivi seri"

Francesco Fredella 10 maggio 2022 a

C'eravamo tanto amati. Oppure, un titolo sarebbe: Tanto tuonò che piovve. Ma la storia in questione, finita nel peggiore dei modi, è tra Luciano Punzo e Manuela Carriero - che hanno partecipato a Temptation island. La coppia si era conosciuta e innamorata durante l'ultima edizione del programma.

Ora sembra che ci sia per davvero aria di crisi tra loro. Per loro è stata galeotta l'ultima edizione del programma targato Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi. Lei era entrata nel programma con il fidanzato Stefano Sirena e lui, invece, era uno dei tentatori. In ogni modo, Luciano ha tentato di conquistare in tutto i modi Manuela, che ha lasciato il suo compagno. Non è passato nemmeno un anno e la coppia è finita.

Punzo adesso ha confermato la crisi, che giustifica come "motivo serio". Cosa sarà accaduto? Non si sa. La notizia certa, secondo un insider, è che non ci sarebbe nulla a che fare con un tradimento. "Io non me la sto passando in maniera molto bella - ha spiegato -. E' un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, dall'altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po' di tempo per pensare, un po' di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio", ha detto.



