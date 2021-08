Temptation Island, la fidanzata lo molla e lo umilia: Stefano e Manuela, scelta clamorosa finita la trasmisione

19 agosto 2021 a

a

a

L'esperienza di Temptation Island non è finita affatto bene per uno dei fidanzati che vi hanno partecipato, Stefano Sirena. Quest'ultimo, infatti, aveva iniziato la trasmissione insieme alla sua fidanzata Manuela Carriero. Alla fine, però, non solo i due hanno deciso di lasciarsi, ma lei ha scelto anche di proseguire la conoscenza di uno dei tentatori conosciuti all'interno del villaggio, Luciano Punzo. E non è tutto. Perché adesso i due andranno addirittura a convivere.

Una foto tutti nudi a letto: Stefano umilia Manuela, roba da matti con la tentatrice

La convivenza è stata annunciata nelle scorse ore dall'ex tentatore Luciano sui social. I due vivranno insieme a Napoli. Nel frattempo, però, la coppia non sembra essere apprezzata dagli utenti. In molti, infatti, pensano che i due stiano esagerando e che mettano in mostra un po' troppo della loro vita privata. Secondo i più scettici, anche la decisione di andare a convivere sarebbe studiata a tavolino per farsi pubblicità.

"Quanto ti pagano per baciarla?". Manuela e Luciano, terremoto a Temptaion: l'accusa-choc al reality

L'ex fidanzato invece come ha reagito? Stefano Sirena non si è pronunciato in maniera diretta. Anche se nelle ultime ore ha pubblicato una foto nella quale è insieme a Federica Cleo, tentatrice conosciuta nel reality di Canale 5. Insomma, se Manuela e Luciano sui social sono un tripudio di felicità, anche Stefano lancia qualche segnale da questo punto di vista. A differenza di quanto dice la sua ex fidanzata del nuovo compagno, però, Stefano non si sbilancia quando gli chiedono se sia innamorato della ex tentatrice: "Non sono innamorato, calma”.

"Quando ci siamo visti a Napoli...". Temptation, Luciano e Manuela: confessione a telecamere spente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.