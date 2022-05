Francesco Chiofalo, dalla Pupa e il Secchione alla truffa: "Sono un cog***e", quanti soldi ha perso

Francesco Fredella 11 maggio 2022 a

a

a

Francesco Chiofalo è disperato. L'ex concorrente di Temptation island e de La pupa e il secchione adesso deve smaltire un brutto momento. Perde 10mila euro per un errore assurdo, che definisce una truffa online. Un individuo si sarebbe finto un addetto della sua banca online chiamandolo e chiedendo con un inganno la password del controcorrente. “Oggi sono arrabbiato, anzi, inca nero, vi dico la verità. Sono stato truffato, sono stato vittima di una truffa e mi hanno truffato 10 mila euro. Sono stato veramente un cogli*ne, uno stupido“, racconta l'influencer.

“Ho un conto online in N26. Vengo contattato dal numero della mia banca, lo stesso con cui vengo contattato da anni per qualsiasi cosa, anche per ricevere codice a doppio fattore. Era il loro numero, senza ombra di dubbio. Il tizio al telefono mi dice che stavano tentando di hackerare il mio conto e dovevo sbrigarmi perché me lo potevano bloccare da un momento a un altro. Mi dice: ‘guarda adesso ti mandiamo una e-mail’, mi arriva questa e-mail dallo stesso indirizzo da cui mi sono sempre arrivate le e-mail di N26, quindi mi sono fidato", dice. "Ho dovuto cliccare un link sopra l’e-mail e dopo l’ho dovuto dare al tizio al telefono che mi ha detto che mi sarebbe arrivato a breve un SMS con un codice che io avrei dovuto dargli”.

Chiofalo, così, dà all’operatore il codice segreto. Una palese truffa. “Sull’SMS c’era scritto di non divulgare questo codice a nessuno, tant’è che gliel’ho detto pure ma lui ha detto: ‘ma noi siamo il centro sicurezza di N26, quindi dammelo tranquillamente’. Io come uno scemo mi sono fidato e gli ho dato questo codice. Dopo qualche secondo una scritta ‘sono stati prelevati 10 mila euro dal mio conto N26’. Mi hanno svuotato il conto. Glielo dico subito al tizio al telefono e mi riattacca in faccia. E lì capisco che mi hanno truffato”, conclude.

