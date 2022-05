Tale e quale show, Carlo Conti punta Alex Belli? Tam tam impazzito sull'ex GfVip

Francesco Fredella 11 maggio 2022 a

E dopo il Gf vip spunta Tale quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. I vipponi cercano uno spazio in tv, come è avvenuto lo scorso anno a Pierpaolo Pretelli, che è stato arruolato da Carlo Conti e poi dalla Venier (prima della rottura avvenuta per una frase poco cortese che l'ex gieffino ha pronunciato).

Ora, sembra che altri concorrenti si siano messi sulle tracce di Carlo Conti. Un insider racconta che Alex Belli - protagonista indiscusso della soap sull'amore libero al Gf vip - avrebbe intenzione di entrare nello show di Rai1. Cosa accadrà nelle prossime ore? Secondo Super Guida Tv Davide Silvestri e il "Man" avrebbero già sostenuto il casting.

“Stando a quanto ci risulta si stanno facendo i provini per confezionare un cast stellare. Questo per regalare al pubblico di Rai1 uno spettacolo piacevole. Come per le scorse edizioni, manco a dirlo i provinati arrivano da un altro format famosissimo della concorrenza, ovvero Grande Fratello Vip", scrive il sito di tv. Lo scorso anno toccò anche a Stefania Orlando partecipare al programma di Carlo Conti. Ma oltre ad Alex Belli, potrebbero sbarcare su Rai1 anche Katia e Lulù: si tratta di un'indiscrezione abbastanza verosimile, visto che sarebbe un po' improbabile Carlo Conti arruoli tre ex vipponi nel cast. Un po' troppi. “Sembra si faccia il nome anche di Lulù, che come tutti sappiamo ha una grande passione per il canto. E oltre a lei, pare circoli anche il nome della soprano Katia Ricciarelli(già anticipata qualche settimana fa dai colleghi di VeroTV). Nel suo caso le doti vocali sono indubbie. Certamente sarà un percorso non semplice il suo dal momento che l’impostazione vocale lirica è differente dal pop. Se dovesse essere nel cast non dubitiamo che farà un figurone!”, racconta Super Guida tv.

