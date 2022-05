Uomini e Donne, Maria De Filippi demolisce Gianluca: "Tu neghi, ma quella ragazza..."

19 maggio 2022 a

Le segnalazioni a Uomini e donne non fanno mai piacere alla padrona di casa, Maria De Filippi. L'ultima riguarda Gianluca, il cavaliere che, pur essendo approdato da poco nel dating show, si è subito fatto notare per alcune sue dichiarazioni. Sara Zilli, infatti, ha rivelato che lui avrebbe provato a mettere le cose in chiaro con lei dal punto di vista dell’intimità. Cosa che le ha fatto venire non pochi dubbi.

La Zilli, in particolare, ha svelato che Gianluca avrebbe delle particolari necessità a letto. Cosa che ha lasciato anche la De Filippi senza parole. A lei si è unito Biagio Di Maro, che ha fatto sapere di conoscerlo e di avere delle informazioni scomode sul suo conto. Il cavaliere campano, in particolare, ha detto che Gianluca incontrerebbe diverse donne fuori dalla trasmissione. Gianluca del Trono Over, invece, ha sempre negato. Adesso, però, sono arrivate delle segnalazioni.

La conduttrice ha spiegato che una ragazza, Elena, ha contattato la redazione per fare una segnalazione. Al telefono la giovane ha raccontato di avere incontrato Gianluca tempo fa in un ristorante, che lei chiama ‘Agli Amici’: "Ero a cena, è entrato nel locale con una ragazza mora con cui si è anche scambiato dei baci, sicuramente non amichevoli. Non era un bacio molto bello da vedere. Lui era a questa cena per il compleanno di un suo amico, Marco”. Il cavaliere allora ha precisato che non era quello il nome del ristorante, ma la De Filippi lo ha subito interrotto, mostrandosi piuttosto seccata: “Non è tanto il problema del ristorante”. La conduttrice comunque avrebbe creduto al racconto di Elena: "Tu neghi quello che dice la ragazza, ma la ragazza è dettagliata in ogni aspetto".

